В Петербурге занято почти 60% детских коронавирусных коек

Всего в городе на 14 февраля развернуто 1018 коек в стационарах детской сети для COVID-19 и пневмоний. Они распределены следующим образом:

Детская больница №5 имени Филатова — 611 коек,

ВО СПбГПМУ Минздрава России — 50 коек,

Детская больница Святой Ольги — 251 койка,

СПб ГБУЗ «Детская городская больница №22» — 60 коек,

Клиническая больница имени Боткина (дети) — 46 коек.

Свободными остаются 430 мест (42,2%). В стационарах находится 434 ребенка с подтвержденным коронавирусом.

Напомним, председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявил о том, что в городе пройден пик пятой волны коронавируса. Итоги недели он подвел на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Помимо того, комитет по здравоохранению Петербурга составил памятку о том, что делать, если один из членов семьи заболел коронавирусом. Рассказываем, кому придется оформлять больничный, а кому — уйти на самоизоляцию.