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В Петербурге занято почти 60% детских коронавирусных коек

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В Петербурге детские коронавирусные койки заняты на 57,8%. Такие данные предоставили изданию «Собака.ru» в комитете по здравоохранению.

Shutterstock.com

Всего в городе на 14 февраля развернуто 1018 коек в стационарах детской сети для COVID-19 и пневмоний. Они распределены следующим образом:

  • Детская больница №5 имени Филатова — 611 коек,
  • ВО СПбГПМУ Минздрава России — 50 коек,
  • Детская больница Святой Ольги — 251 койка,
  • СПб ГБУЗ «Детская городская больница №22» — 60 коек,
  • Клиническая больница имени Боткина (дети) — 46 коек.

Свободными остаются 430 мест (42,2%). В стационарах находится 434 ребенка с подтвержденным коронавирусом.

Напомним, председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявил о том, что в городе пройден пик пятой волны коронавируса. Итоги недели он подвел на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Помимо того, комитет по здравоохранению Петербурга составил памятку о том, что делать, если один из членов семьи заболел коронавирусом. Рассказываем, кому придется оформлять больничный, а кому — уйти на самоизоляцию.

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