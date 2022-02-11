«В городских больницах с подтвержденным СOVID-19 находятся 483 ребенка. Количество свободных коек в детской сети увеличилось до 350, что составляет более 35 процентов. Это позволяет ставить вопрос об обратном перепрофилировании части детских коек на следующей неделе», — сообщили накануне, 10 февраля, в Комитете по здравоохранению Петербурга.

Согласно информационной справке об эпидемиологической ситуации в Петербурге, по состоянию на 10 февраля на лечении в стационарах с COVID‑19 и пневмониями находятся 8 600 петербуржцев — из них 650 в реанимациях, 327 подключены к ИВЛ. 161 818 человек на амбулаторном лечении, 160 558 получают бесплатную лекарственную терапию на дому.

За все время от коронавируса привиты первично 2 370 435 человек (без учета «Спутника Лайт»), в том числе 1 769 детей. 2 931 929 закончили цикл вакцинации, запас доз вакцины в городе — 680 701.