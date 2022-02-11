Власти Петербурга намерены поднять вопрос об обратном перепрофилировании части детских коронавирусных коек. На сегодняшний день из всего развернутого фонда свободны более 35%.
«В городских больницах с подтвержденным СOVID-19 находятся 483 ребенка. Количество свободных коек в детской сети увеличилось до 350, что составляет более 35 процентов. Это позволяет ставить вопрос об обратном перепрофилировании части детских коек на следующей неделе», — сообщили накануне, 10 февраля, в Комитете по здравоохранению Петербурга.
Согласно информационной справке об эпидемиологической ситуации в Петербурге, по состоянию на 10 февраля на лечении в стационарах с COVID‑19 и пневмониями находятся 8 600 петербуржцев — из них 650 в реанимациях, 327 подключены к ИВЛ. 161 818 человек на амбулаторном лечении, 160 558 получают бесплатную лекарственную терапию на дому.
За все время от коронавируса привиты первично 2 370 435 человек (без учета «Спутника Лайт»), в том числе 1 769 детей. 2 931 929 закончили цикл вакцинации, запас доз вакцины в городе — 680 701.
Напомним, на сегодняшний день «омикрон»-штамм коронавируса официально стал доминирующим в России. В Петербурге им болеет 80% горожан с положительными тестами на COVID-19. Власти города перевели систему здравоохранения в состояние повышенной готовности и ожидают того, что новый штамм «будет поражать в больших количествах». В Петербурге уже введены так называемые «детские ограничения», которые не будут продлены после окончания их действия.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.