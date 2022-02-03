В Петербурге сдают микроскопическую студию в 10 (!) квадратных метров с кухней под туалетом. И нет, это не квартира из «Паразитов»

Судя по фотографиям, большую часть площади занимает кровать, рядом с ней маленький столик. Также в распоряжении арендаторов есть кухня с микроволновкой под лестницей. Туалет с душем находятся над кухней.

За съем квартиры просят 9 тысяч рублей в месяц. Студия расположена в доме 14, корпус 1 по улице Стахановцев (Малая Охта). Помещение находится на первом этаже, в нем нет окон. Предполагается, что раньше это был технический склад.

Объявление разместила сеть мини-отелей и апартаментов Viktor Tower и вскоре же его удалила. В Сети шутят, что эта квартира идеально подходит для впервые съехавших от родителей. А кто-то ассоциирует ее с жильем из южнокорейского фильма «Паразиты».

Напомним, студия в центре Петербурга заняла второе место среди десяти самых маленьких квартир России. Она занимает всего 13,8 м2 площади.