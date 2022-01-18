Петербургская студия вошла в топ-10 самых маленьких квартир в России

Помещение расположено недалеко от Лиговского проспекта в комплексе апартаментов UNO, пишет составитель рейтинга Restate.ru. Хотя студия и не очень большая по площади, зато она имеет 3-метровые потолки. В квартиру вместится небольшая кухня, кровать и даже место для хранения.

Стоимость студии в этом комплексе начинается с 5,6 млн рублей, а квадратный метр стартует с 400 тысяч рублей. Авторы рейтинга отмечают, что эта цена в два раза выше средних значений в Петербурге на рынке нового жилья.

Первое место в рейтинге получила 13-метровая студия в 24-этажной высотке в центре Новосибирска. В квартиру можно поставить шкаф с кроватью. В студии есть небольшой балкон, и находится она недалеко от метро. Такая жилплощадь обойдется в 945 тысяч рублей.

Москва в рейтинге заняла на девятое место. Самая маленькая студия здесь площадью 17,7 м2. Она находится в 25-этажном доме жилого квартала «Сиреневый парк» недалеко от «Лосиного острова». Такая студия будет стоить 7,3 млн рублей. А дом, в котором расположена квартира, сдадут в 2024 году.