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В инклюзивном кластере «Нормальное место» откроется центр «Старшие» — новое место без эйджизма в Петербурге

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В инклюзивном кластере «Нормальное место» между «Севкабель Портом» и К-30 откроется центр «Старшие» — новое место без эйджизма в Петербурге. Здесь будут проходить публичные дискуссии, лекции, мастер-классы, интенсивы и другие события «только для всех». 

Визуализация предоставлена «Собака.ru» координаторами проекта инклюзивного кластера «Нормальное место»

Центр «Старшие» создает благотворительный фонд «Добрый город Петербург», который более 10 лет поддерживает людей старше 50 лет в обучении, занятости, общении и творчестве. В новом общественное пространстве будут проходить публичные дискуссии, лекции на тему занятости, отношений и секса, новых ценностей и моделей жизни в старшем возрасте, мастер-классы, интенсивы и многие другие события.

«Центр в первую очередь создается для людей старшего возраста и при их поддержке. Но он открыт для всех, кто интересуется вопросами образования и самореализации, психологии, урбанистики, городского планирования и озеленения, а также самой актуальной социальной повесткой», — рассказали «Собака.ru» координаторы проекта.

В ближайший год команда фонда планирует также создавать условия для занятости людей старшего возраста, проводить для них стажировки, обеспечивать рабочие места в своей организации, а также других некоммерческих организациях и креативных кластерах. О событиях центра «Старшие» можно будет узнавать на сайте «Старшие. Онлайн», где будет размещена вся актуальная для резидентов и посетителей пространства информация.

«Мы рады, что в «Нормальном месте» будет в том числе центр для людей старшего возраста. Ведь сама тема инклюзии гораздо шире, чем может показаться: в доступной среде нуждаются не только люди с инвалидностью, но часто и люди старшего возраста. Мы стремимся к тому, чтобы наш кластер объединил совершенно разные площадки, людей разных поколений, ценностей, возможностей и интересов, благодаря этому каждый сможет почувствовать себя «нормальным», уникальным и свободным», — отметила основатель кластера «Нормальное место» Мария Грекова.

Центр «Старшие» откроется в марте 2022 года — вместе с самим кластером «Нормальное место». Новое пространство вписывается в концепцию новой инклюзивной площадки, на входе в которую будет висеть надпись «Только для всех». Помимо центра, в «Нормальном месте» появится цветочная мастерская от инклюзивных мастерских «Простые вещи». Посмотрите, какой она будет

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