В инклюзивном кластере «Нормальное место» откроется центр «Старшие» — новое место без эйджизма в Петербурге

Центр «Старшие» создает благотворительный фонд «Добрый город Петербург», который более 10 лет поддерживает людей старше 50 лет в обучении, занятости, общении и творчестве. В новом общественное пространстве будут проходить публичные дискуссии, лекции на тему занятости, отношений и секса, новых ценностей и моделей жизни в старшем возрасте, мастер-классы, интенсивы и многие другие события.

«Центр в первую очередь создается для людей старшего возраста и при их поддержке. Но он открыт для всех, кто интересуется вопросами образования и самореализации, психологии, урбанистики, городского планирования и озеленения, а также самой актуальной социальной повесткой», — рассказали «Собака.ru» координаторы проекта.

В ближайший год команда фонда планирует также создавать условия для занятости людей старшего возраста, проводить для них стажировки, обеспечивать рабочие места в своей организации, а также других некоммерческих организациях и креативных кластерах. О событиях центра «Старшие» можно будет узнавать на сайте «Старшие. Онлайн», где будет размещена вся актуальная для резидентов и посетителей пространства информация.

«Мы рады, что в «Нормальном месте» будет в том числе центр для людей старшего возраста. Ведь сама тема инклюзии гораздо шире, чем может показаться: в доступной среде нуждаются не только люди с инвалидностью, но часто и люди старшего возраста. Мы стремимся к тому, чтобы наш кластер объединил совершенно разные площадки, людей разных поколений, ценностей, возможностей и интересов, благодаря этому каждый сможет почувствовать себя «нормальным», уникальным и свободным», — отметила основатель кластера «Нормальное место» Мария Грекова.

Центр «Старшие» откроется в марте 2022 года — вместе с самим кластером «Нормальное место». Новое пространство вписывается в концепцию новой инклюзивной площадки, на входе в которую будет висеть надпись «Только для всех». Помимо центра, в «Нормальном месте» появится цветочная мастерская от инклюзивных мастерских «Простые вещи». Посмотрите, какой она будет.