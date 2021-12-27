18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Визуализация дня: посмотрите, какой будет цветочная мастерская «Простых вещей» в «Нормальном месте»

Поделиться:

Инклюзивные мастерские «Простые вещи» показали визуализацию будущей цветочной мастерской. Она откроется в кластере «Нормальное место» на Кожевенной линии.

Визуализация предоставлена «Собака.ru» командой «Простых вещей»

Как рассказали «Собака.ru» в «Простых вещах», цветочная мастерская будет располагаться на первом этаже «Нормального места». Кроме самой мастерской, в пространстве откроется кофейная точка, кофейную карту для которой разработает шеф-бариста инклюзивного кафе «Огурцы» Иван Слюсарь.

В самой цветочной мастерской можно будет купить растения, получить консультацию, возродить своих увядающих зеленых друзей, а также приобрести мерч. Самая важная новость: новая мастерская «Простых вещей» — это 16 рабочих мест для взрослых людей с ментальными особенностями.

Поддержать открытие цветочной мастерской и работу инклюзивных мастерских «Простые вещи» можно по ссылке.

Между «Севкабель Портом» и К-30 запускается первый в Петербурге благотворительный кластер «Нормальное место». Рассказываем, каким он будет

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: