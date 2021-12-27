Визуализация дня: посмотрите, какой будет цветочная мастерская «Простых вещей» в «Нормальном месте»

Как рассказали «Собака.ru» в «Простых вещах», цветочная мастерская будет располагаться на первом этаже «Нормального места». Кроме самой мастерской, в пространстве откроется кофейная точка, кофейную карту для которой разработает шеф-бариста инклюзивного кафе «Огурцы» Иван Слюсарь.

В самой цветочной мастерской можно будет купить растения, получить консультацию, возродить своих увядающих зеленых друзей, а также приобрести мерч. Самая важная новость: новая мастерская «Простых вещей» — это 16 рабочих мест для взрослых людей с ментальными особенностями.

Поддержать открытие цветочной мастерской и работу инклюзивных мастерских «Простые вещи» можно по ссылке.