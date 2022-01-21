СМИ: в Петербурге могут отменить QR-коды на следующей неделе. Комздрав эту идею не поддерживает

Он отметил, что заседание проведут 26 января, а еще добавил, что законность введения QR-кодов проверяют ученые СПбГУ.

«Я сейчас подготовил обращение в Санкт-Петербургский университет, чтобы все-таки наши ученые мужи разрешили наш спор», — сказал Абросимов во время круглого стола издания «Деловой Петербург».

Также юрист Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Петербурга Юлия Чарноцкая рассказала, что совет предлагает отменить QR-коды, а специальный штаб будет обсуждать этот вопрос.

Однако глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец подчеркнул, что не видит оснований для отмены QR-кодов в Петербурге. Помимо этого, глава ведомства будет поддерживать новые ограничения, в том числе перевод учеников на дистанционный формат обучения.

«Почему мы вводили QR-код? Чтобы исключить попадание людей, которые не имеют иммунитета к коронавирусной инфекции – искусственного, естественного, – в ситуацию, когда они будут подвергаться большому риску заболевания. Я лично говорю за себя исключительно – как председатель Комитета по здравоохранению, не вижу оснований для того, чтобы в Санкт-Петербурге отменять QR-коды», — сказал Лисовец.

Напомним, петербуржцам из-за ситуации с «омикроном» рекомендовали снизить число контактов, в том числе меньше посещать массовые мероприятия и не передвигаться на общественном транспорте.

Помимо этого, власти Петербурга обсудят проверку QR-кодов в ресторанах, магазинах, фитнес-центрах и других общественных местах. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой сразу на несколько источников в экспертном совете по общественному питанию. Позже появилась информация, что в Смольном это обсуждать не будут, а инициатива появилась от бизнес-сообщества.

Власти Петербурга не исключают введения новых ограничительных мер по коронавирусу. Город «приближается к ситуации, когда требуется дальнейшее усиление противоэпидемиологических мероприятий».

А еще в Петербурге в ближайшие недели ожидают около 10 тысяч заболевших коронавирусом в сутки. Такой прогноз в эфире канала «Санкт-Петербург» дал глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.