Комздрав рекомендовал петербуржцам не использовать общественный транспорт из-за «омикрона»

Петербуржцам из-за ситуации с «омикроном» рекомендовали снизить число контактов, в том числе меньше посещать массовые мероприятия и не передвигаться на общественном транспорте. Об пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца.
«Не нужно ждать каких-то ограничений массовых мероприятий. Нужно стараться всеми доступными вам способами избегать этих массовых мероприятий. Не пользоваться, по возможности, если нет такой нужды, общественным транспортом, потому что те темпы распространения инфекции, которые мы видим, говорят о том, что ситуация крайне напряженная и число заболевших людей пока будет увеличиваться», — сказал Лисовец.
Также он подчеркивал, что комздрав не видит оснований для отмены QR-кодов в Петербурге. Помимо этого, глава ведомства будет поддерживать новые ограничения, в том числе перевод учеников на дистанционный формат обучения, сообщала «Фонтанка».
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