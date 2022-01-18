UPD: в Смольном не будут обсуждать отмену QR-кодов в общественных местах

Планируется, что смягчение коронавирусных ограничений рассмотрят на заседании городского оперштаба 20 января. Причиной, по которой правительство города решило отказаться от QR-кодов, стало решение федерального правительства и партии «Единая Россия» отложить, а затем и вовсе снять с рассмотрения законопроект о посещении общественных мест по сертификатам о вакцинации или перенесенном заболеваемости COVID-19.

UPD: Петербургские власти не будут обсуждать отмену QR-кодов в общественных местах из-за нестабильной ситуации с заболеваемостью COVID-19. Об этом сказано в «Комсомольской правде» со ссылкой на источник. Сообщается, что эта инициатива исходит от бизнес-сообщества (обновлено 18.01.2022 16:06).

Напомним, пункты, связанные с законопроектом о QR-кодах, уберут из перечня поручений президента Владимира Путина. Об этом сообщил на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Это связывают с новым штаммом «омикрон».

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов предупредил о возможном вводе новых ограничений из-за «вертикального подъема заболеваемости». Об этом сообщили в пресс-службе администрация города. А еще в России сократили сроки карантина для заболевших коронавирусом до 7 дней.