«Сейчас мы видим, что все чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети, особенно опасен для детей раннего возраста от двух до пяти лет. Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. Впервые стали отмечаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации. У каждого третьего ребенка отмечается диарея», — приводит ТАСС слова Горелова.

В группу риска по-прежнему входят люди старше 65 лет — в силу возраста и сопутствующих заболеваний. Кроме того, Горелов напомнил о том, что перенесенный во время беременности коронавирус может сказаться на развитии будущего ребенка. «В этом случае у него может отмечаться задержка темпов нервно-психического и физического развития. Но это, к счастью, обратимая ситуация, поскольку детский организм пластичен, и при правильной реабилитации можно нивелировать это состояние», — добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что беременные женщины, которые перенесли COVID-19 и не были вакцинированы, могут столкнутся со снижением уровня IQ их детей на 20%. Призвала беременных женщин пройти вакцинацию главный внештатный специалист по гинекологии Минздрава России Лейла Адамян. Прививка, по ее словам, позволяет избежать осложнений при беременности, задержек развития плода, выкидышей и преждевременных родов.