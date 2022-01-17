Петербурженка отсудила 215 тысяч рублей за падение на обледенелой лестнице

Отправившись за покупками, петербурженка поскользнулась на лестнице, ведущей в гипермаркет, и получила закрытую черепно-мозговую травму: сотрясение головного мозга, перелом нижней стенки орбиты левого глаза, закрытый перелом обеих костей левого предплечья. Женщина длительное время проходила реабилитацию и несла дополнительные расходы, а после выздоровления обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с организации.

Суд поддержал пострадавшую и присудил взыскать с организации 215 тысяч рублей компенсации морального вреда. Предприятию было направлено постановление о возбуждении исполнительного производства с предупреждением, что в случае неисполнения в установленный законом срок будет взыскан исполнительский сбор. Долг в полном объеме был выплачен только после меры судебного пристава по запрету регистрационных действий в отношении автотранспортных средств.

Напомним, ранее директор НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Вадим Мануковский сообщил о том, что загрузка обоих травматологических отделений превышает норму в полтора раза — и все из-за погодных условий. «Но справляются: сокращаем сроки лечения пациентов, переводим их на амбулаторный режим», — отметил он. Только за одни сутки, 13 января, в НИИ поступили 50 петербуржцев — в том числе с «зимними» травмами после падения. Каждый второй останется в больнице на какое-то время.

«Мы отдельно не выделяем людей, которые поступают в связи с падением сосулек, например. К нам поступает достаточно большое количество травматологических пациентов. Естественно, это связано с погодными условиями. Травматологических пациентов зимой поступает существенно больше. […] У нас есть определенное количество коек. И они всегда заняты. […] Мы можем принять 50 травматологических пациентов. Будьте уверены, что нам привезут ровно 50 человек. Нам 100 не привезут. Мы их не сможем принять», — сказал Мануковский.