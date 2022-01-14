Цифра дня: 50 петербуржцев с «зимними» травмами попали в НИИ скорой помощи за сутки

Как пишет «Фонтанка», в течение четверга, 14 января, в приемном отделении НИИ скорой помощи имени Джанелидзе осмотрели 50 человек. Половине поступивших оказали врачебную помощь и отправили на амбулаторное лечение, другим 25 петербуржцам повезло меньше — их госпитализировали в травматологию.

Скорые привозят петербуржцев в больницу с различными травмами. Число пострадавших на скользких дорогах или получивших другие зимние травмы составляет примерно 10% от общего числа поступивших.

Накануне директор НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Вадим Мануковский сообщил о том, что загрузка обоих травматологических отделений превышает норму в полтора раза — и все из-за погодных условий. «Но справляются: сокращаем сроки лечения пациентов, переводим их на амбулаторный режим», — отметил он.

«Мы отдельно не выделяем людей, которые поступают в связи с падением сосулек, например. К нам поступает достаточно большое количество травматологических пациентов. Естественно, это связано с погодными условиями. Травматологических пациентов зимой поступает существенно больше. […] У нас есть определенное количество коек. И они всегда заняты. […] Мы можем принять 50 травматологических пациентов. Будьте уверены, что нам привезут ровно 50 человек. Нам 100 не привезут. Мы их не сможем принять», — сказал Мануковский.