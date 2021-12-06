«Я поскользнулся и упал». Как получить денежную компенсацию за травму из-за гололеда?

Что делать, если пострадал из-за некачественной уборки зимой? С кого взыскивать ущерб и как? «Собака.ru» вместе с адвокатом Тимофеем Евсеевым составила пошаговое руководство.
Шаг №1. Вызовите скорую помощь и полицию
Оставайтесь на месте и вызовите бригаду скорой помощи. Сообщите врачу (фельдшеру) обстоятельства, при которых получена травма, и какие есть жалобы. Согласно части 4 статьи 22 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», пациент имеет право ознакомиться с записями, отражающими состояние его здоровья. Необходимо воспользоваться этим и посмотреть, все ли правильно написано в медицинской карте. Если врач отказывается показать документ, сообщите в полицию о преступлении, ссылаясь на статьи 124, 238, 293 УК РФ.
Также вызовите полицию — это один из способов сбора доказательств. Скажите по телефону, что хотите сообщить о преступлении — оно заключается в том, что организация, ответственная за участок, не убрала его, не посыпала реагентами. Сотрудники правоохранительных органов приедут и зафиксируют факт падения.
Шаг №2. Снимите место инцидента
Зафиксируйте место происшествия на камеру телефона, сопроводите ее комментариями о дате, времени, месте, подробностях о случившемся и опишите, какая обувь была надета во время падения. Не забудьте взять телефоны очевидцев — они в дальнейшем смогут выступить на вашей стороне как свидетели.
Также можно запросить материалы с городских камер в «Городском мониторном центре» (для жителей Петербурга — 8 (812) 576-26-15). Назовите по телефону адрес и время происшествия, оставьте устную заявку на сохранение видеоархива и получите код, по которому адвокат или следователи смогут взять копию записи. Срок хранения видео — неделя.
Шаг №3. Найдите ответчика
За падение во дворе или на ступеньках парадной ответственность несет УК или ТСЖ. Если же инцидент случился на территории частной организации (например, возле торгового центра), то виновником является ее владелец.
За безопасное передвижение в общественных местах, в том числе на остановках, отвечает администрация муниципального образования. Что касается территорий государственных университетов, школ и других учреждений, то ответственными за случившееся будет либо администрация, либо другая организация, за которой закреплена уборка участка.
Если не знаете, кому принадлежит участок падения, напишите обращение в администрацию муниципального образования и в районную администрацию. Изложите в письме обстоятельства произошедшего, спросите, в чьем ведении находится место происшествия, и отправьте почтой (строго с описью вложения) или сдайте с отметкой о приеме на вашем экземпляре под входящий номер в приемные.
Шаг №4. Составьте претензию
Обратитесь с претензией к виновнику падения — организации, обслуживающей данный участок улицы. В ней необходимо изложить все заявляемые требования: о компенсации расходов на лечение, морального вреда, упущенной выгоды, утраченного дохода. Приложите копии выписки из медицинской карты с записью о полученной травме, фото или видео с места инцидента, документы, подтверждающие расходы на лечение и нетрудоспособность, укажите банковские реквизиты.
Если не получили ответа от виновника инцидента, обращайтесь в прокуратуру или суд с требованием обязать предоставить ответ на обращение.
Шаг №5. Обратитесь в суд
Если организация отказывается признавать вину, тогда обратитесь в федеральный суд общей юрисдикции (районный). К исковому заявлению приложите все имеющиеся доказательства: медицинское заключение, справку о нетрудоспособности, чеки за оплату лекарств, фото и видео с места инцидента, претензию к организации и ответ (при наличии) и показания свидетелей.
Какую компенсацию требовать?
Согласно статье 1085 ГК РФ, возмещению подлежит утраченный заработок (доход), расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, переквалификация из-за травмы.
Что касается компенсации морального вреда, то согласно статье 151 ГК РФ ее пострадавший определяет самостоятельно. Но в процессе суд может снизить размер суммы. Во внимание будут приниматься обстоятельства дела: например, степень вины нарушителя, физические и нравственные страдания пострадавшего.
Сколько это займет времени?
Дело может затянуться на несколько лет. Гражданским и Уголовным процессуальными кодексами РФ определены сроки судопроизводств — 2 месяца. Их нарушение влечет за собой право — требовать компенсацию.
Можно ли выиграть дело?
Согласно моей практике, доверители всегда получали компенсацию. Например, в одном из случаев гражданке присудили 350 тысяч рублей за моральный ущерб и компенсацию заработка за 8 месяцев.
Материал не является квалифицированной юридической помощью, поскольку каждый случай индивидуален.
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