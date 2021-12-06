«Я поскользнулся и упал». Как получить денежную компенсацию за травму из-за гололеда?

Шаг №1. Вызовите скорую помощь и полицию

Оставайтесь на месте и вызовите бригаду скорой помощи. Сообщите врачу (фельдшеру) обстоятельства, при которых получена травма, и какие есть жалобы. Согласно части 4 статьи 22 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», пациент имеет право ознакомиться с записями, отражающими состояние его здоровья. Необходимо воспользоваться этим и посмотреть, все ли правильно написано в медицинской карте. Если врач отказывается показать документ, сообщите в полицию о преступлении, ссылаясь на статьи 124, 238, 293 УК РФ.

Также вызовите полицию — это один из способов сбора доказательств. Скажите по телефону, что хотите сообщить о преступлении — оно заключается в том, что организация, ответственная за участок, не убрала его, не посыпала реагентами. Сотрудники правоохранительных органов приедут и зафиксируют факт падения.