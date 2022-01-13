В Петербурге почти за год уменьшилась численность населения на 7 тысяч человек

По предварительным данным, на 1 ноября в Петербурге численность населения составляет 5 млн 377,3 тысячи человек, а в Ленобласти — 1 млн 905,4 тысячи человек.

За первые десять месяцев 2021 года в Петербурге выросло на 20,5% количество браков по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, в Ленобласти — на 25%. Разводов стало на 17,1% и 18,2% больше.

Однако рождаемость в Петербурге уменьшилась на 2,9% по сравнению с отчетным периодом 2020 года, в Ленинградской области — 1,4%. Помимо этого, выросла смертность в городе и области на 21,1% и 18,2% соответственно. За январь-октябрь смертность превысила рождаемость в городе в 1,6 раза, а области — в 2,4 раза.

Ранее сообщалось, что 40% петербургский компаний намерены в ближайшее время поднять зарплаты своим сотрудникам. В среднем повышение составит 5 тысяч рублей.