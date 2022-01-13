По данным hh.ru, поднять зарплаты своим сотрудникам в течение января планируют 40% петербургских компаний. Еще 10% начнут пересмотр заработных плат в феврале, чуть более 20% вернутся к этому вопросу по итогам первого квартала.

Средняя зарплата в Петербурге в начале года составила 59 тысяч рублей — по данным сервиса, это на 18% или почти 10 тысяч рублей больше, чем средняя по стране. При этом минимальный размер заработной платы в 2022-ом составит 21,5 тысячу рублей, а прожиточный минимум установлен в размере 14 344 рублей.

Вакансий с заработной платой более 250 тысяч рублей в месяц — 5% от всего объема предложений. В январе их становится больше — за первые две недели месяца таких появилось более 1,7 тысяч.

Напомним, ранее стало известно, что больше всего зарплатные предположения работодателей в 2021 году выросли в сфере информационных технологий. Уровень оплаты труда вырос также значительно вырос в сфере строительства и эксплуатации недвижимости. На третьем месте среди направлений с наибольшим приростом зарплат — кадры и управление персоналом