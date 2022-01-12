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МЧС предупреждает: на Петербург надвигается ураганный ветер и мокрый снег

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В Петербург идет резкое ухудшение погоды. В городе 13 января будет сильный гололед, а также пройдет мокрый снег с ураганным ветром. В МЧС просят горожан быть особенно внимательными.

Shutterstock.com

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 января в Петербурге ожидается мокрый снег, гололед и порывы ветра до 20 метров в секунду.

Напомним, на Петербург надвигается потепление, а вместе с ним мокрый снег и ледяные дожди. Рассказываем о погоде на ближайшие дни — в прогнозах синоптиков. А еще петербуржцы предупреждают друг друга о «сосульке-убийце» на набережной Макарова. К водостоку под ней горожане прикрепили самодельную табличку со стрелкой, указывающей наверх, и надписью: «Управленцы этого дома, вы слепые? Всем аминь».

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