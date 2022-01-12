Мокрый снег, ледяные дожди и оттепель: синоптики предупредили петербуржцев о резком потеплении

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 12 января, «управление» погодой в Петербурге перейдет к приближающемуся с запада теплому атмосферному фронту. Он постепенно закроет небо плотными облаками и ближе к вечеру принесет небольшой снег. Температурный фон будет активно повышаться, а атмосферное давление падать.

Температура воздуха сегодня в городе составит -7…-9 градусов, по области -6…-11, местами до -16. Ветер ожидается юго-западный 4-9 метров в секунду. Ближайшей ночью усилится ветер, а уже ближе к утру четверга, 13 января, в Петербурге начнется мокрый снег, переходящий в ледяную крупу и дожди. Температура повысится до оттепельных значений.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 13 января, синоптики прогнозируют облачную, днем с прояснениями погоду. Ночью пройдет небольшой снег, утром переходящий в мокрый с дождем, местами образуется гололед. Утром и днем ожидается усиление ветра. В ночное время суток -6…-8 градусов, днем +2…+4. На дорогах образуется гололедица.

В пятницу, 14 января, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут небольшие, ночью местами умеренный осадки в виде дождя и мокрого снега, днем переходящие в просто снег. Ветер северо-западный, западный умеренный, ночью местами порывы до сильного. Температура воздуха в течение суток от 0 до +2 градусов. На дорогах по-прежнему гололедица.