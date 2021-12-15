Зимой с крыш Петербурга падают не только сосули, но и лопаты. Что? Да! Показываем видео

Новый день — новое «видео дня». Как оказалось, зимой с крыши в Петербурге может упасть не только снежная глыба. Не верите? Посмотрите сами — и берегите голову от случайного падения на нее лопаты.
Видео под коротким названием «Петербург. Какая вероятность, что сверху упадет лопата?» показал в своем Instagram петербургский блогер и риэлтор Сергей Галлер. «Это видео прислала подписчица. Говорит, задержалась на секунду записать на видео, как падает снег, и тут лопата», — поделился он.
Накануне 33-летняя петербурженка впала в кому после падения на нее с крыши куска льда. Инцидент произошел в центре города — на набережной реки Мойки. Медики диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом основания черепа.
Помимо этого, к началу текущей недели в Петербурге было выписано штрафов на сумму более 2 миллионов рублей из-за плохой уборки снега и наледи в городе. Самый большой — центральному жилищно-коммунальному управлению Министерства обороны.
А еще под мостом Бетанкура в Петроградском районе появился новый стрит-арт. Работа изображает губернатора Петербурга Александра Беглова в образе дворника, который убирает снег с лопатой в руках и в валенках.
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