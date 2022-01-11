Петербургские водители стали получать фальшивые штрафы от мошенников за парковку в центре города

Как рассказали в пресс-службе СПб ГКУ «ГЦУП», на горячую линию центра стали обращаться петербуржцы, которые получили подозрительные уведомления о штрафах. Автомобилисты стали находить под дворниками автомобилей листовки с уведомлением. В них сказано, что водители нарушили правила пользования платными парковками, и за это необходимо заплатить штраф. Но сделать это нужно за несколько дней через QIWI-кошелек.

В Городском центре управления парковками отмечают, что настоящие постановления о нарушении правил парковки адресату направляют либо заказным письмом, либо через портал госуслуг. Отличить настоящее письмо от подделки можно по его содержанию: в документе будут указаны сведения о месте, дате и времени нарушения. Уточнить информацию о штрафах водителей при парковке в платной зоне можно на сайте центра.

Напомним, в конце 2021 года в Центральном районе Петербурга увеличили число парковочных мест. Всего организовали платные парковки по 71 адресам. «На перспективу» также имеется список из еще 265 улиц — 112 для Центрального и 153 для Адмиралтейского районов.