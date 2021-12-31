С 2022 года IKEA собирается поднять цены по всему миру на 9%

В пресс-релизе повышение цен объяснили увеличением затрат на транспортировку и сырье. В большей степени это касается Северной Америки и Европы. Кроме того, рост цен будет зависеть от уровня инфляции в той или иной стране.

«К сожалению, сейчас, впервые с тех пор, как увеличивающиеся затраты начали влиять на мировую экономику, мы вынуждены их частично переложить на наших покупателей», — сообщил менеджер по розничным продажам компании Толга Онджю.