С 2022 года IKEA собирается поднять цены по всему миру на 9%

Шведская торговая сеть IKEA в 2022 году повысит цены на свою продукцию по всему миру в среднем на 9%. Это следует из пресс-релиза Ingka Group, владеющей международной сетью.
В пресс-релизе повышение цен объяснили увеличением затрат на транспортировку и сырье. В большей степени это касается Северной Америки и Европы. Кроме того, рост цен будет зависеть от уровня инфляции в той или иной стране.
«К сожалению, сейчас, впервые с тех пор, как увеличивающиеся затраты начали влиять на мировую экономику, мы вынуждены их частично переложить на наших покупателей», — сообщил менеджер по розничным продажам компании Толга Онджю.
Напомним, при этом ранее генеральный директор компании Понтус Эрнтелл заявил о том, что повышение цен не ожидается в России. «Цены на сырье и транспортировку повышаются, но повышения цен в России мы не планируем», — сказал он.
Также шведская компания IKEA заявила о дефиците товаров из-за проблем с цепочками поставок. Перебои с поставками товаров могут продолжаться до августа 2022 года.
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