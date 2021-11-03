IKEA подняла цены из-за подорожания сырья. Это произошло впервые за два года

Он заявил, что подорожание коснется в первую очередь ритейлеров, которые продают товары под брендом IKEA. Магазины будут самостоятельно принимать решения о том, повышать ли цены и на сколько.

«Мы действительно хотим сохранить как можно более низкие цены. Мы не можем позволить этому трудному времени изменить нас», — рассказал Мартин ван Дам

Директор Inter IKEA сказал, что 2022 финансовый год будет труднее нынешнего. По его словам, компания все также будет сталкиваться с проблемами с поставками, ростом цен на сырье и подорожанием электроэнергии.

Напомним, шведская компания IKEA заявила о дефиците товаров из-за проблем с цепочками поставок. Перебои с поставками товаров могут продолжаться до августа 2022 года.