IKEA подняла цены из-за подорожания сырья. Это произошло впервые за два года

Компания IKEA планирует поднять цены на товары в 2022 году. Такая мера связана с подорожанием сырья и перебоями в поставках, которые привели к дефициту продукции. Об этом рассказал директор Inter IKEA Мартин ван Дам для The Financial Times.
Marlon Trottmann / Shutterstock.com
Он заявил, что подорожание коснется в первую очередь ритейлеров, которые продают товары под брендом IKEA. Магазины будут самостоятельно принимать решения о том, повышать ли цены и на сколько.
«Мы действительно хотим сохранить как можно более низкие цены. Мы не можем позволить этому трудному времени изменить нас», — рассказал Мартин ван Дам
Директор Inter IKEA сказал, что 2022 финансовый год будет труднее нынешнего. По его словам, компания все также будет сталкиваться с проблемами с поставками, ростом цен на сырье и подорожанием электроэнергии.
Напомним, шведская компания IKEA заявила о дефиците товаров из-за проблем с цепочками поставок. Перебои с поставками товаров могут продолжаться до августа 2022 года.
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