IKEA заявила о дефиците товаров до августа 2022 года из-за проблем с поставками

Производитель предметов для дома столкнулся с перебоями в цепочке поставок. Проблемы возникли в Китае, где выявилась нехватка контейнеров для перевозки товаров. Также из-за пандемии некоторые порты были заблокированы.

Чтобы справиться с ситуацией, шведская компания пересмотрит приоритеты и сделает акцент на самых популярных товарах. Также представитель IKEA заявил, что проблемы с поставками товаров могут продолжаться до августа 2022 года.

Напомним, IKEA пообещала не выводить из ассортимента легендарную синюю акулу — в России ее продолжат продавать. А вот покупателям из Великобритании повезло чуть меньше — сейчас в некоторых британских магазинах ее уже нельзя купить из-за проблем с поставками.