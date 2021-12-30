КГИОП отказался согласовывать акцию «Гэнгъ» по очистке плитки. В ячейке назвали это обидой на комментарии в Instagram

«Комитет по охране памятников отказался согласовывать нам очистку плитки на памятнике. Речь шла о конкретном адресе, но понятно, что дальше согласований давать не будут. Причина — пост и комментарии в моем блоге. Также причиной отказа КГИОП называет предоставленную нами технологию работ — неподходящую. Три года она подходила и только теперь перестала», — сообщила Сидорина.

Участница «Гэнгъ» приводит скриншот переписки в пресс-секретарем КГИОП Ксенией Черепановой. «Ваша «техкарта» по очистке глазурованной плитки как минимум небезопасна и не соответствует методикам. Судя по вашему посту от 23 декабря и реакции 24 декабря на отказное письмо комитета, мы не можем быть уверены в том, как вы работаете», — пишет Сидориной Черепанова.