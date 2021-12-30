КГИОП отказался согласовывать акцию «Гэнгъ» по очистке плитки. В ячейке назвали это обидой на комментарии в Instagram

КГИОП отказал краеведам объединения «Гэнгъ», ставшим лауреатами премий «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и «Петербург будущего»-2020, согласовывать акцию по очистке плитки на памятнике. Как считает участница ячейки Ксения Сидорина, причина — в обиде на комментарии в ее личном блоге в Instagram.
Мария Тычинина — историк, член Русского генеалогического общества, изучающая старинные открытки (инстаграм-аккаунт @from_past_with_love) и Ксения Сидорина — исследователь метлахской плитки и автор инстаграм-блога @mettlachtile
«Комитет по охране памятников отказался согласовывать нам очистку плитки на памятнике. Речь шла о конкретном адресе, но понятно, что дальше согласований давать не будут. Причина — пост и комментарии в моем блоге. Также причиной отказа КГИОП называет предоставленную нами технологию работ — неподходящую. Три года она подходила и только теперь перестала», — сообщила Сидорина.
Участница «Гэнгъ» приводит скриншот переписки в пресс-секретарем КГИОП Ксенией Черепановой. «Ваша «техкарта» по очистке глазурованной плитки как минимум небезопасна и не соответствует методикам. Судя по вашему посту от 23 декабря и реакции 24 декабря на отказное письмо комитета, мы не можем быть уверены в том, как вы работаете», — пишет Сидориной Черепанова.
На вопрос о том, может ли Черепанова устроить Сидориной встречу с председателем КГИОП Сергеем Макаровым, пресс-секретарь отвечает, что это «их общая позиция». На вопрос, является ли это отказом во встрече, что «разговор окончен».
Пост в личном блоке Ксении Сидориной, который не устроил КГИОП, касался планирования данной несогласованной акции. «Ситуация: уже месяц не можем начать мыть один адрес, потому что ждем согласования от комитета по охране памятников. Мыть там [предстоит] обычную плитку, какую мы моем уже три года. В это время управляющие компании меняют деревянные двери в домах-памятниках на пластик. Им, конечно, штраф влепят. Но толку-то», — пишет участница «Гэнгъ».
В разговоре с «Собака.ru» Сидорина выразила уверенность в том, что «дальше согласований не будет вообще». «Хотя они, конечно, будут просить прислать технологию и просто каждый раз отказывать». На вопрос о том, как дальше планирует работать «Гэнгъ» — например, только на домах, не являющихся памятниками — Ксения заявила: «Да и на памятниках будем работать без согласования. Пусть попробуют что-то сделать еще».
Петербургские краеведы объединились в проект «Гэнгъ» и, как настоящие супергерои, приводят в порядок архитектурные детали в парадных домов старого фонда. Чище уже стали майоликовые панно на Камской улице, уникальная печь немецкого завода Мэйсен на 10-Советской улице, настенная плитка в доходном доме Бернштейна, несколько уникальных майоликовых панно в доходном доме Смоленского кладбища на 17-й линии Васильевского острова, а также парадная с деревянными панелями на 2-Советской.
«Гэнгъ» совместно с волонтерами «Газпромнефть-Региональные продажи» запустили проект «Пора парадных», в рамках которого за 2019 год провели более десятка акций по очистке уникальных архитектурных деталей в парадных Петербурга.
Под чутким руководством специалиста по восстановлению деревянных исторических конструкций краевед закрепили деревянные панели в доме Бернштейна. Недавно участники объединения «Гэнгъ» выкупили из комиссионки витражи начала 20 века — их 10 лет считали пропавшими. Очистили витражи и печь в парадной доходного дома Степнова на 9-й Советской улице, 11, построенного в 1906 году. Провели работы по очистке финской печи начала 20 века в парадной дома на улице Жуковского.
«Гэнгъ» и День Тома Сойера вместе с петербуржцами очистили детскую площадку «Морское дно» на Среднеохтинском проспекте — с наступлением весны они проведут масштабную реставрацию. Кроме того, краеведы законсервировали витражи «по рисункам Врубеля» дачи Прибыткова в Гатчинском районе. Глазурованную плитку в парадной дома Кончиелова, которую ранее отмыли от краски краеведы объединения «Гэнгъ», теперь охраняет КГИОП.
Краеведы также очистили печь в стиле модерн в парадной доходного дома Греховой, а вместе с петербуржцами провели акцию по очистке настенной плитки в парадной доходного дома Любищевой. Посмотрите, как она теперь выглядит! Одной из последних акций стала консервация могилы Курта Зигеля на Смоленском кладбище. В зияющую дыру в памятнике годами сбрасывали различные отходы.
Год существования краеведческой ячейки «Гэнгъ» отметили помывкой печи в парадной доходного дома 1906 года на улице Ленина, 45 в Петроградском районе. Средства на завершение работ пожертвовал дизайнер Артемий Лебедев. Печь оказалась самой сложной — на неглазурованной модели было 11 слоев краски, под которой уже не получалось различить рельеф «павлиний глаз». Зато теперь можно — посмотрите, как она выглядит!
Напомним, новый сезон помывок-2021 краеведы объединения «Гэнгъ» начали в апреле. 100 тысяч рублей на проведение работ пожертвовал дизайнер Артемий Лебедев — по подсчетам участников ячейки, этого должно хватить на 7-8 акций. Посмотреть все адреса, где прошли акции «Гэнгъ», можно на специальной карте.
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