Краеведы объединения «Гэнгъ» готовятся начать новый сезон помывок. 100 тысяч рублей на работы им пожертвовал Артемий Лебедев

Краеведы объединения «Гэнгъ», ставшие лауреатами премий «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и «Петербург будущего»-2020, готовятся начать новый сезон помывок. Уже в апреле они приступят к очистке различных деталей в парадных города, чтобы вернуть им первоначальную красоту. 100 тысяч рублей на проведение работ пожертвовал дизайнер Артемий Лебедев. По подсчетам краеведов, этого должно хватить на 7-8 акций.
По просьбе «Собака.ru» краеведы поделились своими планами на грядущий сезон помывок. Так, «Гэнгъ» очистит от краски печь с керамикой по эскизам Врубеля в парадной доходного дома Захаровых на Клинском проспекте, 17. В списке краеведов и два витража. Первый, небольшой, установлен над парадной дверью одного из домов по Петроградской стороне. Второй, большего размера — в доме на Среднем проспекте Васильевского острова.
Также в течение 2021 года «Гэнгъ» планирует завершить опись на Малоохтинском кладбище. «Мы еще не составляли планов на сезон, да и в прошлые разы некоторые адреса появлялись сами собой и кричали "возьмите нас!". В первом сезоне 150 000 рублей хватило на весь год работ, в этом хотелось бы, чтобы 100 000 обеспечили нас всем необходимым хотя бы акций на 7-8», — говорит участница объединения Ксения Сидорина.
Напомним, год существования краеведческой ячейки «Гэнгъ» отметили помывкой печи в парадной доходного дома 1906 года на улице Ленина, 45 в Петроградском районе. Средства на завершение работ пожертвовал дизайнер Артемий Лебедев. Печь оказалась самой сложной — на неглазурованной модели было 11 слоев краски, под которой уже не получалось различить рельеф «павлиний глаз». Зато теперь можно — посмотрите, как она выглядит!
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