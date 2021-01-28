Краеведы объединения «Гэнгъ» готовятся начать новый сезон помывок. 100 тысяч рублей на работы им пожертвовал Артемий Лебедев

Также в течение 2021 года «Гэнгъ» планирует завершить опись на Малоохтинском кладбище. «Мы еще не составляли планов на сезон, да и в прошлые разы некоторые адреса появлялись сами собой и кричали "возьмите нас!". В первом сезоне 150 000 рублей хватило на весь год работ, в этом хотелось бы, чтобы 100 000 обеспечили нас всем необходимым хотя бы акций на 7-8», — говорит участница объединения Ксения Сидорина.