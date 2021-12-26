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Хованский может выйти из СИЗО. Следствие просит изменить меру пресечения

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Следствие попросило изменить меру пресечения блогеру Юрию Хованскому, который находится уже полгода в СИЗО. Это следует из картотеки дел Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга.

В суд поступило ходатайство об отмене или изменении меры пресечения, избранной по судебному решению. Юрист Павел Чиков рассказал о том, что заседание суда об изменении условий ареста блогера состоится 29 декабря. По решению суда Хованского могут освободить под подписку о невыезде или отправить под домашний арест.

Напомним, что до этого суд отклонил апелляцию Юрия Хованского и оставил его в СИЗО до января. Ранее Юрию Хованскому назначили психиатрическая экспертизу. В начале июня блогера задержали в рамках уголовного дела за «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Уголовное дело в отношении Хованского возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ — «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Расследование уголовного дела продолжается.

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