Хованский может выйти из СИЗО. Следствие просит изменить меру пресечения

Напомним, что до этого суд отклонил апелляцию Юрия Хованского и оставил его в СИЗО до января. Ранее Юрию Хованскому назначили психиатрическая экспертизу. В начале июня блогера задержали в рамках уголовного дела за «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Уголовное дело в отношении Хованского возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ — «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Расследование уголовного дела продолжается.