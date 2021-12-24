В Петербурге запустили автобус с водителем Дедом Морозом

«"Пассажиравтотранс" в четвертый раз проведет акцию «Везет в Новый год». «Форму» волшебника примерит водитель популярного маршрута №24, соединяющего несколько районов города. Проехать в автобусе и загадать желание можно будет с 27 по 31 декабря», — говорится в сообщении компании.

Автобусом смогут полюбоваться и пешеходы. На лобовом стекле будет красоваться большая открытка с пожеланиями счастья, любви, здоровья и другим. Также петербуржцам предлагают поучаствовать в конкурсе и выкладывать фотографии с праздничным автобусом на страницу группы ВКонтакте. А в подарок лучшему фотографу выдадут билет «Подорожник» с денежным ресурсом в 2022 рубля. Итоги конкурса подведут 13 января.

Напомним, в Петербурге к Новому году запустили несколько украшенных «Волшебных трамваев». В этом году праздничной иллюминацией нарядили вагоны не в ретростиле, а современные модели. А еще в Петербурге с 21 декабря запустили маршрут новогоднего «ДедМоробуса». Он традиционно начинает курсировать в конце декабря, а прекратит ходить по городу 30 декабря.