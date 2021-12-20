В Петербурге запустят традиционный новогодний «ДедМоробус»

Автобус в стиле ретро запустят 21 декабря. Его украсят новогодними украшениями и разноцветными гирляндами, а увидеть его можно на улицах города с 16:00 до 21:00.

Но кататься на нем будут только Деды Морозы. Они соберутся в целый оркестр, и вместе со своими помощниками — Елкой и Петрушкой, будут исполнять новогодние песни и дарить людям подарки. Автобус будет ходить по городу до 30 декабря. Стартует ретроавтобус от главного входа ТЦ «Галерея».

Ранее мы рассказывали, как украсили главную елку в городе на Дворцовой площади. Посмотрите, как она выглядит и светится!