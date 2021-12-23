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В Петербурге на улицы выпустят праздничные «Волшебные трамваи»

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В Петербурге к Новому году запустили несколько украшенных «Волшебных трамваев». В этом году праздничной иллюминацией украсили вагоны не в ретростиле, а современные модели.

Как рассказали в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», оформляли трамваи вручную. Они будут курсировать по всему городу по своим обычным маршрутам — № 3, 6, 40, 45, 43, 49, 23 и 7. Отмечается, что цена поездки на «волшебных трамваях» не изменится.

Традиция украшать общественный транспорт сохраняется уже несколько лет. Началась она с ретровагона «Стиляга» ЛМ-57. Сейчас он находится в экспозиционно-выставочном комплексе электрического транспорта на Васильевском острове. Посетители могут прийти и своими глазами увидеть его.

Напомним, в Петербурге с 21 декабря запустили маршрут новогоднего «ДедМоробуса». Он традиционно начинает курсировать в конце декабря, а прекратит ходить по городу 30 декабря.

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