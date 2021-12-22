Цифра дня: в Петербурге выписали штрафов на 25 млн рублей организациям за некачественную уборку снега

Как рассказали в пресс-службе ГАТИ, вопросы по плохой уборке снега возникли к пяти организациям в разных районах города. Но есть и те, кто успел устранить предыдущие нарушения: от снега очистили Военно-медицинскую академию имени Кирова, СПбГУ (на Университетской набережной) и ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад» на Васильевском острове.

Сообщается, что из 1000 проверенных крыш, инспекторы нашли сосульки и снег на 5% из них. С начала сезона снегоплавильные пункты в Петербурге перевезли 1,17 миллиона кубометров снега.

Напомним, на телеканале «Россия-1» вышел сюжет об уборке снега в Петербурге. В ролике поучаствовал и губернатор Александр Беглов — он по телефону и на камеру раскритиковал работу коммунальщиков. Но петербуржцы скорее раскритиковали такое видео с участием градоначальника.

А еще, как оказалось, зимой с крыши в Петербурге может упасть не только снежная глыба. Не верите? Посмотрите сами — и берегите голову от случайного падения на нее лопаты.