Петербуржец подал в суд на Деда Мороза из-за неподаренных подарков

Иск подан в Великоустюгский районный суд, копия документа находится в распоряжении Собака.ru. В нем сказано, что истец, Игорь Мирзоев, требует обязать ответчика подарить ему 23 новогодних подарка, исполнить все заветные мечты и возместить моральную компенсацию в размере 10 млн рублей.

Петербуржец обвинил Деда Мороза из Великого Устюга в обмане потребителей и подал на него иск на 10 млн рублей. В иске также сказано, что АО «Дед Мороз» причиняет ему нравственные страдания, нарушает его неимущественные права, так как уже 23 года (с 1998 года, когда была зарегистрирована компания) не исполняет своих публично взятых обязательств и не дарит подарки.