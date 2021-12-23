«Могу выступить адвокатом»: Путин заступился за Деда Мороза, на которого подал в суд петербуржец

Адвокат Деда Мороза:

Кто именно подал иск к Деду Морозу? Юрист из Петербурга? Я тоже юрист из Петербурга. Могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки тоже хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует свое поведение. Это основная линия защиты.