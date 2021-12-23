«Могу выступить адвокатом»: Путин заступился за Деда Мороза, на которого подал в суд петербуржец

Помните историю петербуржца, который подал в суд на Деда Мороза из-за неподаренных подарков? У волшебника появился адвокат! И это президент России Владимир Путин, заступившийся за дедушку в ходе большой пресс-конференции в московском Манеже.
Владимир Путин
Адвокат Деда Мороза:
Кто именно подал иск к Деду Морозу? Юрист из Петербурга? Я тоже юрист из Петербурга. Могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки тоже хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует свое поведение. Это основная линия защиты.
Несколько дней назад петербуржец подал иск на Деда Мороза, а точнее к АО «ДЕД МОРОЗ» — компании, которая владеет вотчиной, почтой, городской резиденцией и другими объектами Деда Мороза. Мужчина хочет получить все подарки и возмещение морального ущерба.
Ранее в ходе пресс-конференции Путин заявил, что «интернет — часть нашей жизни, поэтому все что там происходит должно подчиняться общим правилам, и моральным и юридическим». Но в этом вопросе, по его мнению, нужно соблюсти золотую середину. Также президент отметил, что высокий уровень смертности от COVID-19 в России из-за низких темпов вакцинации. Но к противникам прививок все равно нужно относиться уважительно. Кроме того, Путин высказался о мусорной реформе и полигонах на территории Ленинградской области.
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