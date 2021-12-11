Эрмитаж обновил список посетителей, которые могут посетить музей бесплатно

Государственный Эрмитаж расширил перечень категорий граждан, которые могут бесплатно посещать музей в третий четверг месяца. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
С декабря 2021 года в список войдут дети до 18 лет, пенсионеры, многодетные семьи, студенты и курсанты, инвалиды I и II групп, инвалиды-колясочники, дети-инвалиды, сотрудники музеев и члены творческих союзов России, а также другие льготные категории.
Для бесплатного посещения музея необходимо забронировать билет на его официальном сайте. «В день посещения посетитель обменивает заказ-бронь на входной билет в кассе музея, предъявив электронный заказ, документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий принадлежность посетителя к льготной категории», — отметили в пресс-службе.
Ранее стало известно о том, что цвет главного здания Государственного Эрмитажа во время реставрации будут немного менять в сторону пастельного тона, но привычный зеленый цвет сохранят. Наша фантазия от этой новости тоже разыгралась, и мы покрасили Зимний дворец в знаковые цвета мировых и российских брендов. У нас и фирменный розовый Jacquemus, и зеленый Bottega Veneta, и оранжевый Hermès, бирюзовый Tiffany & Co., желтый Avgvst, синий Сrosby Studios Гарри Нуриева.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.