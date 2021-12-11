Эрмитаж обновил список посетителей, которые могут посетить музей бесплатно

С декабря 2021 года в список войдут дети до 18 лет, пенсионеры, многодетные семьи, студенты и курсанты, инвалиды I и II групп, инвалиды-колясочники, дети-инвалиды, сотрудники музеев и члены творческих союзов России, а также другие льготные категории.

Для бесплатного посещения музея необходимо забронировать билет на его официальном сайте. «В день посещения посетитель обменивает заказ-бронь на входной билет в кассе музея, предъявив электронный заказ, документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий принадлежность посетителя к льготной категории», — отметили в пресс-службе.