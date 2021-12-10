В Петербурге запустят настоящий «Хогвартс-экспресс» на новогодние праздники

Поезд будет возить юных магов со 2 по 7 января 2022 года. Каждому пассажиру подарят «заколдованное» письмо и волшебную палочку. А еще в вагонах будут присутствовать персонажи из оригинальной истории про мальчика-волшебника. Они будут рассказывать интересные факты из мира Джоан Роулинг, а еще покажут красочное шоу.

Всего путешествие будет занимать не более двух часов. На борт «Хогвартс-экспресса» смогут подняться дети от четырех лет.

Напомним, перед Новым годом в Петербурге на Ладожском вокзале появилась знаменитая платформа 9 ¾ — та самая, с которой волшебники из мира «Гарри Поттера» отправлялись в Хогвартс. Это новая городская инсталляция! Посмотрите, как она выглядит.

А еще HBO Max показал первый кадр из спецэпизода, который выйдет в честь 20-летия выхода первого фильма о Гарри Поттере. В нем снялись Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон и другие звезды картины.