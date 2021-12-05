На Ладожском вокзале заметили волшебную платформу 9 ¾, как в «Гарри Поттере» (что? да!)

На вывеске сидит сова, а под указателем расположилась тележка с чемоданами (наверняка оставил кто-то из учеников Хогвартса!). Как сообщает «Фиеста», создание волшебного арт-объекта приурочили к запуску праздничного поезда «Зимняя сказка», который следует из Петербурга в Великий Устюг. Пока неизвестно, оставят ли инсталляцию после новогодних праздников.