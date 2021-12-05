На Ладожском вокзале заметили волшебную платформу 9 ¾, как в «Гарри Поттере» (что? да!)

Перед Новым годом в Петербурге на Ладожском вокзале появилась знаменитая платформа 9 ¾ — та самая, с которой волшебники из мира «Гарри Поттера» отправлялись в Хогвартс. Это новая городская инсталляция! Посмотрите, как она выглядит.
На вывеске сидит сова, а под указателем расположилась тележка с чемоданами (наверняка оставил кто-то из учеников Хогвартса!). Как сообщает «Фиеста», создание волшебного арт-объекта приурочили к запуску праздничного поезда «Зимняя сказка», который следует из Петербурга в Великий Устюг. Пока неизвестно, оставят ли инсталляцию после новогодних праздников.
Напомним, ранее HBO Max показал тизер спецэпизода, который выйдет в честь 20-летия выхода первого фильма о Гарри Поттере. В нем снялись Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон и другие звезды картины. Также компания Lego выпустила конструктор Hogwarts Icons — Collectors’ Edition с волшебными предметами из вселенной Гарри Поттера (да, заветное письмо из Хогвартса прилагается!).
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