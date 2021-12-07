Сколько человек госпитализированы в Петербурге с наступлением морозов? Рассказали в Комздраве

В Петербурге уже не так морозно, как в минувший понедельник, но по-прежнему холодно. Рассказываем о погоде на ближайшие дни — в прогнозах синоптиков.
По данным Комитета по здравоохранению Петербурга, только за минувшие выходные, 4 и 5 декабря, в отделение термических поражений (ожоговый центр) НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с обморожениями поступили шесть человек — и все мужчины. Половина обморожений поверхностные, половина — глубокие, при которых потребуется ампутация сегментов конечностей. Всего с начала морозов в Институт скорой помощи поступили уже 14 больных с обморожениями.
В Петербурге уже не так морозно, как в минувший понедельник, но по-прежнему холодно. Температура воздуха сегодня в городе составит -10…-12 градусов, по области -9…-14. Ветер ожидается северный, северо-западный 2-7 метров в секунду.
По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 8 декабря, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем обойдется без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный слабый, в ночное время суток от -12…-14 градусов, днем -9…-11. На дорогах образуется гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.
В четверг, 9 декабря, в городе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, изморозь. Ветер переменный, слабый. Температура воздуха в ночное время суток -16…-18, местами до -21, днем -12…-14. На дорогах гололедица.
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