Сколько человек госпитализированы в Петербурге с наступлением морозов? Рассказали в Комздраве

В Петербурге уже не так морозно, как в минувший понедельник, но по-прежнему холодно. Температура воздуха сегодня в городе составит -10…-12 градусов, по области -9…-14. Ветер ожидается северный, северо-западный 2-7 метров в секунду.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 8 декабря, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем обойдется без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный слабый, в ночное время суток от -12…-14 градусов, днем -9…-11. На дорогах образуется гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

В четверг, 9 декабря, в городе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, изморозь. Ветер переменный, слабый. Температура воздуха в ночное время суток -16…-18, местами до -21, днем -12…-14. На дорогах гололедица.