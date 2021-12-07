Небольшой снег и по-прежнему холодно: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Петербурге

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 7 декабря, на синоптическую ситуацию в Петербурге окажет влияние северная периферия активного циклона, выходящего в центральную часть Европейкой России. Его стараниями в городе ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдет небольшой снег, а температурный фон будет на 11-12 градусов ниже климатической нормы.

Температура воздуха сегодня в городе от -10 до -12 градусов, по области -9…-14. Ветер ожидается северный, северо-западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 8 декабря, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем обойдется без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный слабый, в ночное время суток от -12…-14 градусов, днем -9…-11. На дорогах образуется гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

В четверг, 9 декабря, в городе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, изморозь. Ветер переменный, слабый. Температура воздуха в ночное время суток -16…-18, местами до -21, днем -12…-14. На дорогах гололедица.