В преддверии Нового года в «Севкабель Порту» откроется праздничный pop-up маркет

Как рассказала «Собака.ru» команда «Севкабель Порта», новогодний маркет откроется 24 декабря возле «Катка у моря» и снежной горки. На импровизированной рождественской аллее разместятся 10 деревянных домиков, в каждом — по одному резиденту.

За согревающие напитки на маркете будет отвечать «Глинтвейная», из гастрономии предложат пян-се, грузинские сыры и необычные сладости. В подарок себе или близким можно будет приобрести настольные игры и сборные модели от УМБУМ, вязаные носки семейного производства, игрушки на елку из шерсти и картона.

Модульные домики-трансформеры в Скандинавском стиле соберет архитектурная компания QBIK. Они будут украшены гирляндами и другими праздничными атрибутами традиционной рождественской ярмарки. Фудтраки резидентов — Чешский трдельник, Fan of Donuts и Cosmo Dog — также разместятся неподалеку.

Новогодний pop-up маркет будет работать с 24 декабря по 9 января.

«Каток у моря» в «Севкабель Порту» открылся 13 ноября. С каждым годом он становится все больше — поэтому в этом сезоне площадь ледового поля составит 2 200 квадратных метров (на 200 больше!). Также в этом году на катке будут ежедневно давать бесплатные мастер-классы для тех, кто плохо стоит на коньках.

Всего с наступлением устойчивых морозов начнут работать 188 катков и хоккейных площадок, в парках будут проложены 75 лыжных трасс. 25 декабря праздничный каток будет открыт на Конюшенной площади.

В Петербурге уже начали подготовку к Новому году. К 1 декабря праздничные украшения появятся на центральных улицах города, а к 20 декабря зажгут новогодние елки. Также центральную улицу украсят световые композиции «в имперском стиле», а на Дворцовой площади появится фотозона с гигантской лампой