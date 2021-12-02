Блогер и урбанист Илья Варламов покинул Россию после проигранного судебного процесса. Об этом пишет Znak.ru со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина, который не стал уточнять характер поездки.
«Илья Варламов после отмены Мосгорсудом решения Мещанского районного суда Москвы об отказе в удовлетворении исков адвоката и ТСЖ покинул Россию и уехал в Либерию», — также сообщается в Telegram-канале «ВЛагерь», авторство которого СМИ приписывают Бадамшину. Не исключено, что Варламов уехал на съемки. Однако точная причина поездки адвокатом не называется.
Ранее суд в Москве обязал Варламова удалить заметку «Говнохранители на страже визуального мусора» о наружной рекламе в Петрозаводске по иску ТСЖ «Ленина 18Б». Она была опубликована в октябре 2020 года под заголовком «Говнохранители на страже визуального мусора». В тексте блогер и урбанист раскритиковал предпринимателей и представителей ТСЖ за недовольство новыми требованиями к размещению вывесок на фасадах зданий и назвал их «говнохранителями».
Суд обязал Варламова не только удалить материал, а также разместить в качестве опровержения резолютивную часть судебного решения и выплатить 15 тысяч рублей в пользу адвоката и 10 тысяч — ТСЖ. При этом истцы запрашивали компенсацию в размере 2 миллионов рублей.
Напомним, ранее блогер Дмитрий Ларин сообщил о том, что покинул Россию. Он заявил, что в ближайшие полгода планирует находится на Бали, а затем переедет куда-то еще. Блогер назвал несколько причин, которые способствовали его переезду — в том числе преследование Юрия Хованского. Также покинул страну блогер Руслан Усачев.
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