Блогер и урбанист Илья Варламов покинул Россию после проигранного судебного процесса

«Илья Варламов после отмены Мосгорсудом решения Мещанского районного суда Москвы об отказе в удовлетворении исков адвоката и ТСЖ покинул Россию и уехал в Либерию», — также сообщается в Telegram-канале «ВЛагерь», авторство которого СМИ приписывают Бадамшину. Не исключено, что Варламов уехал на съемки. Однако точная причина поездки адвокатом не называется.

Ранее суд в Москве обязал Варламова удалить заметку «Говнохранители на страже визуального мусора» о наружной рекламе в Петрозаводске по иску ТСЖ «Ленина 18Б». Она была опубликована в октябре 2020 года под заголовком «Говнохранители на страже визуального мусора». В тексте блогер и урбанист раскритиковал предпринимателей и представителей ТСЖ за недовольство новыми требованиями к размещению вывесок на фасадах зданий и назвал их «говнохранителями».

Суд обязал Варламова не только удалить материал, а также разместить в качестве опровержения резолютивную часть судебного решения и выплатить 15 тысяч рублей в пользу адвоката и 10 тысяч — ТСЖ. При этом истцы запрашивали компенсацию в размере 2 миллионов рублей.

Напомним, ранее блогер Дмитрий Ларин сообщил о том, что покинул Россию. Он заявил, что в ближайшие полгода планирует находится на Бали, а затем переедет куда-то еще. Блогер назвал несколько причин, которые способствовали его переезду — в том числе преследование Юрия Хованского. Также покинул страну блогер Руслан Усачев.