«Пора валить»: видеоблогер Руслан Усачев объявил об отъезде из России

Усачев признался, что «никогда серьезно не задумывался о том, чтобы свалить из страны», однако со временем это изменилось. Пандемия заставила его сильнее сфокусироваться на том, что происходит в стране.

«Каждую неделю у меня выходят ролики с новостями, я во всем этом варюсь, смотрю на несправедливость, мракобесие, лицемерие, закручивание гаек, манипулирование фактами и просто бесстыдное поведение. Теперь надо чаще полы мыть в квартире, вдруг придется на них лицом лежать. Тяжелый такой фон, больно смотреть на то, что происходит в России. В какой-то момент щелкнуло: надо валить из России. Мог ли я подумать, что название шоу станет настолько реальным для меня», — поделился он.

Усачев пока не знает, в какой стране будет жить. «Даже если я уеду, то что дальше? Переехать в Чехию, вести канал о жизни эмигранта и тихо сходить с ума? В основном от скуки — а вдруг мне не понравится страна, куда я переехал? Вдруг я не угадаю, потому что я даже в России себе квартиру или дом не купил, потому что не знал, где хочу жить. А тут нужно не город, не район в городе выбрать, а целую страну», — рассуждает он.

План Усачева сейчас — с июля 2021 года путешествовать по миру, переезжая раз в месяц. «Я не буду врать, что я переживаю, потому что это весьма радикальное решение. Без понятия, куда меня это приведет. Я даже не знаю, какая страна будет первой», — отметил он.