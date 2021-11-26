Петербургский блогер Дмитрий Ларин покинул Россию после допроса по делу Хованского

Он заявил, что в ближайшие полгода планирует находится на Бали, а затем переедет куда-то еще. Блогер назвал несколько причин, которые способствовали его переезду. Среди них — петербургский климат, желание путешествовать по миру, а также высокие цены в России. Но Ларин считает, что «находится под прицелом следствия».

«Вы, наверное, уже в курсе, что я уехал. Кто-то говорит, что я бежал из страны, кто-то говорит, что я эмигрировал. Я отношусь к этому переезду в Южную Азию, как релокейту. Я переношу свое ремесло в другую часть света. <…> Это не побег, это релокейт», - подчеркнул блогер.

Напомним, что Дмитрий Ларин все еще проходит свидетелем по делу Хованского. Блогер Юрий Хованский, обвиняемый в оправдании терроризма за песню про теракт на мюзикле «Норд-Ост», заявил об использовании подставных свидетелей в его деле. Об этом он рассказал в письме из СИЗО своему другу Денису Касянчуку. А еще ему предлагали сделку со следствием. Об этом сообщила подруга блогера Мария Нелюбова — о факте визита следователя ей рассказал сам Хованский.