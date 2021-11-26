Смольный пообещал открыть станцию «Технологический институт — 1» к Новому году

Уже на сегодняшний день завершили 90% всех работ. А первых пассажиров туда пустят в декабре, заявили в городской администрации.

На ремонт станцию закрыли в апреле 2020 года, но к назначенному сроку — августу 2021 года — ее так и не открыли. В Смольном это связывают с банкротством производителя эскалаторного оборудования ЗАО «СМУ-9 „Метрострой“».

Также власти города пообещали сделать капитальный ремонт эскалатора на станции метро «Волковская». Ордер на проведение соответствующих работ выдала ГАТИ Петербурга. Капремонт запланировали на период с 17 января по 18 апреля 2022 года.

Напомним, в Смольном объявили новые цены на проезд в общественном транспорте по итогам совещания о тарифах на следующий год. С 1 января 2022 года разовый проезд в метро будет стоить 65 рублей, в автобусе — 60. Отмечается, что столько будет стоить «гостевой» тариф на разовые поездки для туристов, в первую очередь. Проезд по «Подорожнику» также подорожает. Он увеличится на 4 рубля и будет составлять 45 рублей на поездки в метро и 40 рублей в наземном транспорте.

А еще Петербургский метрополитен планирует заменить все турникеты. На модернизацию потратят около 130 млн рублей. Об этом рассказал глава комтранса Кирилл Поляков. Перед предприятием поставили задачу — обеспечить пассажиров возможностью оплачивать проезд всеми возможными способами: от «Подорожника» и ЕКП до разового билета с QR-кодом.