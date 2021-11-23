В метро Петербурга планируют заменить все турникеты. Расплачиваться по ним разрешат всеми видами карт

Об этом рассказал глава комтранса Кирилл Поляков. Перед предприятием поставили задачу — обеспечить пассажиров возможностью оплачивать проезд всеми возможными способами: от «Подорожника» и ЕКП до разового билета с QR-кодом.

Напомним, в Смольном объявили новые цены на проезд в общественном транспорте по итогам совещания о тарифах на следующий год. С 1 января 2022 года разовый проезд в метро будет стоить 65 рублей, в автобусе — 60. Отмечается, что столько будет стоить «гостевой» тариф на разовые поездки для туристов, в первую очередь. Проезд по «Подорожнику» также подорожает. Он увеличится на 4 рубля и будет составлять 45 рублей на поездки в метро и 40 рублей в наземном транспорте.