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В метро Петербурга планируют заменить все турникеты. Расплачиваться по ним разрешат всеми видами карт

Петербургский метрополитен планирует заменить все турникеты. На модернизацию потратят около 130 млн рублей, пишет «Фонтанка».

Shutterstock.com

Об этом рассказал глава комтранса Кирилл Поляков. Перед предприятием поставили задачу — обеспечить пассажиров возможностью оплачивать проезд всеми возможными способами: от «Подорожника» и ЕКП до разового билета с QR-кодом.

Напомним, в Смольном объявили новые цены на проезд в общественном транспорте по итогам совещания о тарифах на следующий год. С 1 января 2022 года разовый проезд в метро будет стоить 65 рублей, в автобусе — 60. Отмечается, что столько будет стоить «гостевой» тариф на разовые поездки для туристов, в первую очередь. Проезд по «Подорожнику» также подорожает. Он увеличится на 4 рубля и будет составлять 45 рублей на поездки в метро и 40 рублей в наземном транспорте.

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