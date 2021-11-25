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Вдоль Финского залива может появиться новый велосипедный маршрут

Вдоль Финского залива могут проложить новый велосипедный маршрут. Власти Петербурга готовы потратить на его строительство 11 миллионов рублей.

Shutterstock.com

Аукцион на проектирование и строительство нового велосипедного маршрута разместил на портале госзакупок ГКУ «Городской центр управления парковками». Маршрут для велосипедистов вдоль берега Финского залива планируется проложить от Лахты до поселка Смолячково.

Подрядчика выберут 3 декабря 2021 года. Проект рассчитан на два года — в текущем и 2022-ом на его реализацию из бюджета Петербурга планируется выделить по 5,5 миллиона рублей. Общая сумма госзакупки составляет 11 миллионов рублей.

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Напомним, ранее на отрезке от Яхромы до Дубны началось строительство первого этапа веломаршрута Москва — Петербург. Реализации проекта предшествовала экспедиция, организованная КБ «Стрелка» совместно с проектом Let’s bike it!. Полностью маршрут откроют к 2027 году. Путь пройдет вблизи 300 населенных пунктов и 400 культурных, исторических и природных достопримечательностей. 

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