Вдоль Финского залива может появиться новый велосипедный маршрут

Аукцион на проектирование и строительство нового велосипедного маршрута разместил на портале госзакупок ГКУ «Городской центр управления парковками». Маршрут для велосипедистов вдоль берега Финского залива планируется проложить от Лахты до поселка Смолячково.

Подрядчика выберут 3 декабря 2021 года. Проект рассчитан на два года — в текущем и 2022-ом на его реализацию из бюджета Петербурга планируется выделить по 5,5 миллиона рублей. Общая сумма госзакупки составляет 11 миллионов рублей.

Напомним, ранее на отрезке от Яхромы до Дубны началось строительство первого этапа веломаршрута Москва — Петербург. Реализации проекта предшествовала экспедиция, организованная КБ «Стрелка» совместно с проектом Let’s bike it!. Полностью маршрут откроют к 2027 году. Путь пройдет вблизи 300 населенных пунктов и 400 культурных, исторических и природных достопримечательностей.