Где (и зачем) кататься на велосипеде в Петербурге? Рассказывают участники акции «На работу на велосипеде»

21 мая в Петербурге пройдет 20-я всероссийская акция «На работу на велосипеде». Ее цель – показать, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно, для этого не требуется специальная одежда или подготовка. «Cобака.ru» поговорила с Борисом Пиотровским, Нелли Недре, Ильей Кулешовым и другими участниками акции о том, где лучше всего кататься в городе и почему все больше петербуржцев пересаживаются на велосипеды.
Борис Пиотровский
Вице-губернатор Санкт-Петербурга по вопросам культуры и спорта
«Велосипед – спутник моей жизни. Я вырос в Комарово, там на них катались все дети. Логично было продолжить эту традицию — в сознательном возрасте я занялся триатлоном, неотъемлемой частью которого является шоссейный велоспорт. Теперь это один из моих любимых видов спорта, и я регулярно катаюсь вдоль Финского залива.
Мой любимый маршрут проходит на стыке Петербурга и Ленобласти. Он начинается от поселка Комарово и продолжается в сторону Выборга вдоль Финского залива по нижней трассе. Для меня это самое лучшее место для велопрогулок. Есть отдельная велодорожка, которая дублирует Приморское шоссе. Здесь всегда готовились спортсмены – есть много горок, где можно потренироваться. Всем очень рекомендую.
Я думаю, что развитие велосипедного движения в городской среде – это естественный и правильный путь развития гармоничного современного города. Количество автомобилей неминуемо увеличивается, количество дорог тоже растет, и наиболее удобным видом транспорта становится велосипед. Это не новый путь, во многих европейских городах это уже давно практикуется. В Петербурге с каждым годом все больше и больше людей пересаживаются на двухколесный транспорт, появляются велодорожки, культура вождения постепенно меняется – велосипед становится полноправным участником движения. Это, конечно, и раньше подразумевалось правилами дорожного движения, но теперь выравнивается на самом деле, и я очень этому рад».
Нелли Недре
Организатор акции, основательница бренда NNedre
«Я уже больше 10 лет езжу по городу на велосипеде и считаю его отличным городским транспортом. Когда я только начинала работать над своим брендом, было весело ездить по складам фурнитуры, собирая все в корзинку спереди, или везти рулон ткани на плече, руля одной рукой (трюк выполнялся профессионалом, не повторяйте подобное самостоятельно). Петербург — идеальный город для велосипедистов, ровный, без особых перепадов высоты. У меня есть опыт пересечения всего города вдоль и поперек.
Велоинфроструктура в городах Европы, конечно, отличается от нашей. Даже если сравнивать с Москвой — там много велодорожек, которых Петербургу так не хватает. Я понимаю, что менять сложившуюся инфраструктуру дорог сложно, но наш город давно стал туристическим, и уменьшение количества машин в центре пошло бы ему только на пользу. Спальные районы находятся не так далеко от центра, 10-15 км — этот путь может стать отличным способом перегрузиться и настроиться на рабочий день. Ехать на велосипеде куда приятнее, чем в душном метро, конечно, если для этого есть безопасная зона на дороге. Поэтому я очень надеюсь, что акция «На работу на велосипеде» покажет, насколько это актуальный вид транспорта для жителей нашего города. К тому же, это экологичный способ передвижения, а также полезно для здоровья в эпоху, когда многие сидят в офисах по восемь часов в день».
Илья Кулешов
Урбанист, организатор акции
«Наша акция — хороший повод сменить личное авто и общественный транспорт на удобный и экологичный велосипед. Среди участников много разных людей и профессий: врачи, продавцы, электромонтажники, водители, директора, музыканты. У них разная работа, но объединяет их то, что они могут доехать до нее на велосипеде!
Одним из организаторов акции является Ассоциация «Пошли-Поехали» http://poshlipoehali.ru. Она объединила активистов и популяризаторов велосипеда: «Велосипедизацию Петербурга», «Петербургское велообщество», «Велопитер», «Iron wheels», производителей велосипедов и сервисы проката. Также в ассоциацию вошли участники и руководители движений, отстаивающих идеи комфортного города для пешеходов и людей с инвалидностью.
Наша цель — сделать так, чтобы передвигаться по городу было безопасно и комфортно вне зависимости от того, едет человек на велосипеде, идет пешком или передвигается в инвалидном кресле. Для этого нужно сделать очень много. Начиная с работы с госорганами и нормативами и заканчивая изменением общественного мнения и привычек. «На работу на велосипеде» — важная часть популяризации устойчивой мобильности и повышения безопасности движения. Каждый может поучаствовать в работе ассоциации: вступить в нее, стать волонтером или поддерживать работу с помощью пожертвований».
Гоша Бондарев
Художник, основатель бренда waf-waf
«В детстве я много катался, но потом сделал паузу. А в 2011 году поехал в США на лето и первым делом купил там шоссейный велосипед, чтобы быть более мобильным. А вернувшись в Петербург, собрал себе фикс (Велосипед с фиксированной передачей, у которого отсутствует свободный ход и постоянно крутятся педали — прим. ред.). А недавно купил советский разваливающийся ХВЗ Спутник, полностью перебрал его, перекрасил и восстановил.
Я люблю ездить через Смоленское кладбище, где вспоминаешь, что ты живой и здоровый, к набережной Макарова, чтобы полюбоваться водичкой, переезжать Тучков мост и ехать по Кронверкской набережной мимо Петропавловки до «Горьковской», где можно взять кофе в парке и передохнуть.
В Петербурге не хватает велодорожек, но также и ответственного отношения автомобилистов к велосипедистам. Сейчас нас часто воспринимают как помеху, а не равноправного участника движения. При этом удобная велоинфраструктура — это уменьшение количества пострадавших в ДТП и снижения урона для экологии города».
Михаил Голиков
Художественный руководитель и главный дирижер Симфонического оркестра Ленинградской области
«К сожалению, из-за чрезмерно насыщенного графика работы не могу отказаться от использования личного и общественного транспорта в Петербурге, но при любой возможности сажусь на велосипед. Мне думается, что это отличная альтернатива чадящим автомобилям. И очень приветствую, когда мои музыканты приезжают на работу на велосипеде. Часто, находясь на гастролях в Голландии, мы с оркестрантами восхищались, как удобно устроена жизнь для велосипедистов во всех городах. Если бы в моем родном Петербурге появились знаки, разметка, привлечение внимания к тому, что велосипедисты неотъемлемые и важные участники дорожного движения, – то наш город это бы только украсило. А пока, как только попадаю с гастролями в Швейцарию, Германию, Голландию с удовольствием пересаживаюсь на велосипед и еду на нем не просто на прогулки, но и на концерты».
В течении дня участников ждут подарки и бонусы от организаторов, местных кафе и велосервисов, а также занятия на велосипеде для детей, йога на заливе, барбекю и вечеринки в популярных городских пространствах. Праздники пройдут в «Севкабель порту», «Никольских рядах», «Футура баре» и других местах. Подробнее об акции можно узнать на сайте.
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