Где (и зачем) кататься на велосипеде в Петербурге? Рассказывают участники акции «На работу на велосипеде»

Борис Пиотровский

Вице-губернатор Санкт-Петербурга по вопросам культуры и спорта

«Велосипед – спутник моей жизни. Я вырос в Комарово, там на них катались все дети. Логично было продолжить эту традицию — в сознательном возрасте я занялся триатлоном, неотъемлемой частью которого является шоссейный велоспорт. Теперь это один из моих любимых видов спорта, и я регулярно катаюсь вдоль Финского залива.

Мой любимый маршрут проходит на стыке Петербурга и Ленобласти. Он начинается от поселка Комарово и продолжается в сторону Выборга вдоль Финского залива по нижней трассе. Для меня это самое лучшее место для велопрогулок. Есть отдельная велодорожка, которая дублирует Приморское шоссе. Здесь всегда готовились спортсмены – есть много горок, где можно потренироваться. Всем очень рекомендую.

Я думаю, что развитие велосипедного движения в городской среде – это естественный и правильный путь развития гармоничного современного города. Количество автомобилей неминуемо увеличивается, количество дорог тоже растет, и наиболее удобным видом транспорта становится велосипед. Это не новый путь, во многих европейских городах это уже давно практикуется. В Петербурге с каждым годом все больше и больше людей пересаживаются на двухколесный транспорт, появляются велодорожки, культура вождения постепенно меняется – велосипед становится полноправным участником движения. Это, конечно, и раньше подразумевалось правилами дорожного движения, но теперь выравнивается на самом деле, и я очень этому рад».