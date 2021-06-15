Началось строительство веломаршрута Москва — Петербург. Дорожку прокладывают от Яхромы до Дубны

Главной целью участники велоэкспедиции из Москвы в Петербург ставили изучение маршрута, по которому будет проложена велодорожка, соединяющая две столицы — зафиксировать его текущее состояние, провести анализ навигации и определить запросы пользователей. Экспедиция стартовала в сентябре 2020 года и продлилась 16 дней, общая протяженность пути составила 1 150 километров.

Как показали результаты исследования, маршрут обладает высоким туристическим потенциалом, на пути расположено множество достопримечательностей культурного, природного и религиозного значения — такие как Юрьев монастырь и Нило-Столобенская Пустынь. Однако многие исторические памятники заброшены и требуют реставрации — например, дворянская усадьба XVIII века Никольское-Обольяниново в селе Подъячево Московской области.

Как отмечают члены проекта Let's bike it!, веломаршрут пройдет вдоль канала имени Москвы. В настоящее время идет строительство участка от Яхромы до Дубны — это первый этап маршрута.