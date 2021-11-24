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СМИ: в России планируют выдавать QR-коды всем неофициально переболевшим COVID-19

В Правительстве России рассматривают возможность выдачи QR-кодов людям с антителами, но кто не числился официально переболевшим. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к профильным ведомствам.

Shcherbakov Ilya / Shutterstock.com

Один собеседник сказал, что это решение в скором времени пропишут и примут. Но каким образом и как скоро это сделают, источник не сообщил. Он отметил, что еще идет обсуждение всех деталей.

Другой источник пояснил, что, если QR-коды решат выдавать по уровню антител в организме человека, то их смогут получить граждане, которые привились иностранными вакцинами.

Директор института Гамалеи Александр Гинцбург придерживается мнения, что QR-код можно выдавать гражданам с достаточным уровнем антител, и не важно, как они были получены: при вакцинации или после болезни.

Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова выступила с инициативой продлить срок действия сертификата для переболевших COVID-19 с шести до 12 месяцев. Ее предложение поддержал Владимир Путин.

А еще россияне, которые переболели коронавирусом бессимптомно, смогут получать QR-коды при наличии положительного ПЦР-теста и не будут ограничены в связи с нормами соответствующих законопроектов. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов

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