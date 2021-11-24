В России планируют продлить срок действия сертификатов для переболевших COVID-19

Президент упомянул тот факт, что каждая страна может принимать свои решения, опираясь на эпидемиологическую ситуацию. Российские специалисты думают, что переболевшие коронавирусом могут считать себя условно защищенными на протяжении года. Также об этом упоминала Голикова.

«Так и будем делать, согласен с вами», — ответил ей глава государства на совещании с правительством.

В ближайшее время на «Госуслугах» появятся соответствующие изменения.

Напомним, россияне, которые переболели коронавирусом бессимптомно, смогут получать QR-коды при наличии положительного ПЦР-теста и не будут ограничены в связи с нормами соответствующих законопроектов. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Также в Петербурге горожане с медотводом смогут получить QR-коды весной 2022 года. Об этом сообщил вице-губернатор Станислав Казарин в ходе онлайн-трансляции на странице Александра Беглова во «ВКонтакте».