Павел Дуров составил список из 3 недооцененных и 7 переоцененных вещей в жизни. Вот они

В минувшее воскресенье, 10 октября, Павел Дуров отметил свое 37-летие. В честь этого создатель Telegram и бывший генеральный директор ВКонтакте составил список из трех недооцененных и семи переоцененных вещей в жизни. Публикуем его.
Три недооцененные вещи по мнению Павла Дурова:
- Сон. «Сон повышает иммунитет, креативность и психологическое благополучие».
- Природа. «Природа — это среда, в которой мы биологически созданы, чтобы чувствовать себя хорошо».
- Одиночество. «Пребывание в одиночестве дает свободу совершать духовные и интеллектуальные прорывы».
Семь переоцененных вещей по мнению создателя Telegram и бывшего генерального директора ВКонтакте:
- Большие города. «Большие города — источники загрязнения, преступности и шума. Хорошо иметь доступ к их ресурсам, но желательно жить за пределами их границ».
- Рестораны. «Рестораны предлагают самый медленный и наименее эффективный способ питания. Приготовление пищи дома позволяет придерживаться более здоровой диеты и лучше контролировать ингредиенты».
- Жаркая погода. «Солнечная погода может привести не только к расслабленному поведению, но и к риску рака и более быстрому старению. Более холодные температуры, напротив, проясняют дух, тело и разум».
- Мода. «Бесконечное стремление соответствовать постоянно меняющимся тенденциям дорого и ненужно. Удобная одежда делает жизнь проще и освобождает место для важных вещей».
- Недвижимость. «Покупка недвижимости часто ограничивает выбор и является сомнительной инвестицией. Аренда дает больше свободы передвижения и возможность изучить различные локации».
- Социальные сети. «Непрерывный поток мусора, загромождающего наши умы из социальных сетей, снижает наше счастье и творческие способности. Отключение от этих интернет-сервисов — лучшее, что мы можем сделать в любой день».
- Совет знаменитостей. «Известные люди часто дают необоснованные советы за пределами своей области знаний. Во всем, что важно в жизни, лучше всего полагаться на точную науку и мнение экспертов».
Напомним, ранее Павел Дуров (неожиданно для всех!) пообщался с подписчиками своего русскоязычного канала. Все началось с опроса про блокировку бота «Умного голосования» перед выборами, которые прошли с 17 по 19 сентября. После этого Дуров открыл комментарии и, предполагается, что стал самостоятельно отвечать на вопросы пользователей популярного мессенджера. Под постом собралось более шести тысяч вопросов. Мы собрали самые интересные ответы на них.
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