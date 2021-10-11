Павел Дуров составил список из 3 недооцененных и 7 переоцененных вещей в жизни. Вот они

Три недооцененные вещи по мнению Павла Дурова:

Сон. «Сон повышает иммунитет, креативность и психологическое благополучие». Природа. «Природа — это среда, в которой мы биологически созданы, чтобы чувствовать себя хорошо». Одиночество. «Пребывание в одиночестве дает свободу совершать духовные и интеллектуальные прорывы».

Семь переоцененных вещей по мнению создателя Telegram и бывшего генерального директора ВКонтакте:

Большие города. «Большие города — источники загрязнения, преступности и шума. Хорошо иметь доступ к их ресурсам, но желательно жить за пределами их границ». Рестораны. «Рестораны предлагают самый медленный и наименее эффективный способ питания. Приготовление пищи дома позволяет придерживаться более здоровой диеты и лучше контролировать ингредиенты». Жаркая погода. «Солнечная погода может привести не только к расслабленному поведению, но и к риску рака и более быстрому старению. Более холодные температуры, напротив, проясняют дух, тело и разум». Мода. «Бесконечное стремление соответствовать постоянно меняющимся тенденциям дорого и ненужно. Удобная одежда делает жизнь проще и освобождает место для важных вещей». Недвижимость. «Покупка недвижимости часто ограничивает выбор и является сомнительной инвестицией. Аренда дает больше свободы передвижения и возможность изучить различные локации». Социальные сети. «Непрерывный поток мусора, загромождающего наши умы из социальных сетей, снижает наше счастье и творческие способности. Отключение от этих интернет-сервисов — лучшее, что мы можем сделать в любой день». Совет знаменитостей. «Известные люди часто дают необоснованные советы за пределами своей области знаний. Во всем, что важно в жизни, лучше всего полагаться на точную науку и мнение экспертов».

Напомним, ранее Павел Дуров (неожиданно для всех!) пообщался с подписчиками своего русскоязычного канала. Все началось с опроса про блокировку бота «Умного голосования» перед выборами, которые прошли с 17 по 19 сентября. После этого Дуров открыл комментарии и, предполагается, что стал самостоятельно отвечать на вопросы пользователей популярного мессенджера. Под постом собралось более шести тысяч вопросов. Мы собрали самые интересные ответы на них.