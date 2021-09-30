Основатель Telegram Павел Дуров пообщался с читателями своего русскоязычного канала. Все началось с опроса про блокировку бота «Умного голосования» перед выборами, которые прошли с 17 по 19 сентября. После этого Дуров открыл комментарии и, предполагается, что стал самостоятельно отвечать на вопросы пользователей популярного мессенджера. Под постом собралось более шести тысяч вопросов. Мы собрали самые интересные ответы на них.
На вопрос о временной блокировке Дуров сказал, что решение было принято под давлением Apple и Google. По его словам, компании пригрозили удалением Telegram из онлайн-магазинов. На вопрос о том, зачем «продолжать играть в карты с шулером <…>, если они [власти] все равно либо прогнут, либо кинут мессенджер», Дуров ответил: «В конечном счете — мы все умрем. Значит ли это, что стоит завершать жизнь сейчас?».
Следующим вопрос был задан про паблик «Мужское государство»: почему Дуров не блокирует их? Основатель мессенджера подчеркнул, что по нему пока «нет однозначной юридической оценки», а работа этого канала не несет риска блокировки приложения.
Дуров признался о продаже «ВКонтакте». Он сказал, что «там был выбор из двух не самых пригодных для сидения стульев». Также он рассказал, что ему прекрасно живется в Дубае. Он считает главным правом человека в XXI веке — выбор страны, в которой хочет жить. Дуров признался, что не практикует применение ноотропов, биохакинга и микродозинга, и ощущает себя счастливым человеком.
Из забавных вопросов основателя мессенджера спросили, что он думает про кота Шлепу. Дуров сначала признался, что не знает, кто это. А после объяснений пользователей, что кот был рожден в Киеве, а в четырехмесячном возрасте перевезен в Россию, заявил, что «признает право Украины на этого Кота».
Также Дуров поделился, что перестал смотреть телевизор и фильмы, не знает кто такой Майор Гром и не видел аниме Код Гиас, не следит за YouTube и считает его таким же телевизором, предпочитает вместо чая пить настой из шалфея, а между PlayStation и Xbox выберет первое.
Напомним, Павел Дуров не ведет активную жизнь в соцсетях и редко дает интервью. Но в прошлом году он опубликовал первую за три года фотографию, сделанную на крыше здания в ОАЭ, где находится штаб-квартира его мессенджера.
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