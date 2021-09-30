На вопрос о временной блокировке Дуров сказал, что решение было принято под давлением Apple и Google. По его словам, компании пригрозили удалением Telegram из онлайн-магазинов. На вопрос о том, зачем «продолжать играть в карты с шулером <…>, если они [власти] все равно либо прогнут, либо кинут мессенджер», Дуров ответил: «В конечном счете — мы все умрем. Значит ли это, что стоит завершать жизнь сейчас?».

Следующим вопрос был задан про паблик «Мужское государство»: почему Дуров не блокирует их? Основатель мессенджера подчеркнул, что по нему пока «нет однозначной юридической оценки», а работа этого канала не несет риска блокировки приложения.

Дуров признался о продаже «ВКонтакте». Он сказал, что «там был выбор из двух не самых пригодных для сидения стульев». Также он рассказал, что ему прекрасно живется в Дубае. Он считает главным правом человека в XXI веке — выбор страны, в которой хочет жить. Дуров признался, что не практикует применение ноотропов, биохакинга и микродозинга, и ощущает себя счастливым человеком.

Из забавных вопросов основателя мессенджера спросили, что он думает про кота Шлепу. Дуров сначала признался, что не знает, кто это. А после объяснений пользователей, что кот был рожден в Киеве, а в четырехмесячном возрасте перевезен в Россию, заявил, что «признает право Украины на этого Кота».

Также Дуров поделился, что перестал смотреть телевизор и фильмы, не знает кто такой Майор Гром и не видел аниме Код Гиас, не следит за YouTube и считает его таким же телевизором, предпочитает вместо чая пить настой из шалфея, а между PlayStation и Xbox выберет первое.

Напомним, Павел Дуров не ведет активную жизнь в соцсетях и редко дает интервью. Но в прошлом году он опубликовал первую за три года фотографию, сделанную на крыше здания в ОАЭ, где находится штаб-квартира его мессенджера.