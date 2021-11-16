Из реки Смоленки выловили клетчатую сумку с расчлененным человеческим телом

Как пишет «Фонтанка», сообщение о нахождении сумки поступило около 14:00. В полицию обратились рабочие, которые занимались укреплением набережной реки Смоленки. Клетчатая сумка с частями тела была обнаружена ими в районе дома №30 по улице Кораблестроителей. Она была привязана к тележке на колесиках. Предположительно, внутри находились останки мужчины.

Подробностей о находке пока не раскрывают. По факту обнаружения останков человека в Смоленке возбуждено дело по статье «Убийство». «Собака.ru» следит за развитием событий, новость будет обновляться.