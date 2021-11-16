Из реки Смоленки выловили клетчатую сумку с расчлененным человеческим телом

Днем 16 ноября из петербургской реки Смоленки выловили сумку с расчлененным человеческим телом. Предположительно, внутри находились останки мужчины, а сама сумка была привязана к тележке с колесами.
Как пишет «Фонтанка», сообщение о нахождении сумки поступило около 14:00. В полицию обратились рабочие, которые занимались укреплением набережной реки Смоленки. Клетчатая сумка с частями тела была обнаружена ими в районе дома №30 по улице Кораблестроителей. Она была привязана к тележке на колесиках. Предположительно, внутри находились останки мужчины.
Подробностей о находке пока не раскрывают. По факту обнаружения останков человека в Смоленке возбуждено дело по статье «Убийство». «Собака.ru» следит за развитием событий, новость будет обновляться.
Напомним, ровно два года назад в Петербурге произошло одно из самых громких преступлений последнего времени: в ноябре 2019-го доцент СПбГУ Олег Соколов убил аспирантку Анастасию Ещенко, с которой сожительствовал. Известного историка извлекли из Мойки сотрудники МЧС – ученый пытался утопить части тела жертвы. «Собака.ru» рассказывает все, что известно о деле на данный момент.
Соколова приговорили к 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. В СИЗО историк находится с ноября 2019-го, в его случае день под арестом засчитывается как день в тюрьме. Обвинение запрашивало для подсудимого 15 лет колонии строгого режима.
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